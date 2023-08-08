Джеймс Ганн пообещал Дэвиду Эйеру выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц» 2016 года

Постановщик «Отряда самоубийц» Дэвид Эйер рассказал, что исполнительный продюсер киновселенной DC Джеймс Ганн пообещал наконец выпустить его режиссерскую версию картины 2016 года.
В твиттере кинематографист отреагировал на подколку от автора подкаста «The Nerd Rage», который в шутку напомнил ему, что «Отряд» вышел 7 лет назад. В ответ Эйер отметил, что даже спустя такой долгий срок фильм все равно вспоминают и часто это делают с интересом и любопытством.
«Посоветуйте, как мне достойно выйти из этой ситуации? Многим до сих пор моя картина интересна и любопытна. Но, конечно, есть и те, кто до сих пор смеется над ней. Ваш комментарий — прекрасный пример того, как многих магнитом тянет обсудить фильм 2016 года в негативном ключе. Но происходило ли с вами нечто такое, что опыт заканчивался для вас нежелательным образом, увлекал и заставлял все переосмыслить? Вот у меня был», — написал режиссер.
Он подчеркнул, что режиссерская версия была гораздо лучше театральной.
«Интерес к показу моей части кажется реальным и органичным. И Ганн сказал мне, что всему свое время. Он абсолютно заслуживает того, чтобы запустить свою вселенную DC без лишней драмы вокруг старых проектов», — добавил Эйер.
Warner Bros. позволили режиссеру Заку Снайдеру выпустить свою версию «Лиги справедливости» в начале 2021 года. Во время работы над ней ему пришлось покинуть площадку по семейным обстоятельствам, и работу заканчивал Джосс Уидон, сильно поменявший авторский замысел.
После релиза «Снайдерката» Дэвид Эйер также стал призывать студию дать ему шанс показать публике режиссерский вариант «Отряда самоубийц», собравший неприятные отзывы кинокритиков. По его словам, из театрального показа убрали множество сцен с Джокером, в целом были убраны 10 минут хронометража.