Джеймс Ганн пообещал Дэвиду Эйеру выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц» 2016 года

«Посоветуйте, как мне достойно выйти из этой ситуации? Многим до сих пор моя картина интересна и любопытна. Но, конечно, есть и те, кто до сих пор смеется над ней. Ваш комментарий — прекрасный пример того, как многих магнитом тянет обсудить фильм 2016 года в негативном ключе. Но происходило ли с вами нечто такое, что опыт заканчивался для вас нежелательным образом, увлекал и заставлял все переосмыслить? Вот у меня был», — написал режиссер.