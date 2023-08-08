Бейонсе заплатила 100 тыс. долларов, чтобы зрители ее концерта могли уехать на метро

Бейонсе заплатила метрополитену Вашингтона 100 тыс. долларов, чтобы ее поклонники смогли добраться домой после концерта в городе. Об этом сообщила пресс-служба Управления городского транспорта Вашингтона (Washington Metropolitan Area Transit Authority).
Певице пришлось раскошелиться, после того как начало ее выступления на местном стадионе FedEx Field было задержано на два часа из‑за сильной грозы. 100 тыс. долларов позволили ей продлить работу 98 городских станций на один час.
«В связи с непогодой, которая может задержать начало сегодняшнего концерта Renaissance World Tour в FedEx Field, метрополитен продлит отправление последнего поезда на дополнительный час после ранее объявленного закрытия», — говорится в заявлении транспортного управления.
«Дополнительный час будет финансироваться за счет средств тура, чтобы покрыть расходы в размере 100 000 долларов на работу большего количества поездов, открытие всех 98 станций для выхода пассажиров и другие операционные расходы», — заканчивается пресс-релиз.
Впрочем, медиа обратили внимание, что на выступлении в Вашингтоне имя Лиззо все-таки прозвучало на прежнем месте.