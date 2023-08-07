Социолога Бориса Кагарлицкого* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Информация о нем появилась в перечне ведомства.
По закону попавшим в этот список запрещено пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета банках и использовать деньги на них. В перечень Росфинмониторинга заносят людей, на которых возбуждены уголовные дела по «экстремистским» и «террористическим» статьям.
26 июля суд в Коми по ходатайству ФСБ арестовал Кагарлицкого на два месяца по обвинению в призывах к терроризму. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его оправдание в сети). По этому обвинению политологу грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов пояснил РБК, что дело связано с постом о взрыве Крымского моста в октябре 2022 года. По словам адвоката, его подзащитный никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. «Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — отметил защитник.
Борис Кагарлицкий — мыслитель левого толка, в 1982–1983 годах был политзаключенным. В 2012 году у него проходили обыски по «болотному делу», в 2021-м его арестовывали на девять суток за нарушение правил митингов.
Кагарлицкий преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка»), ведет онлайн-журнал «Рабкор» и возглавляет некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений», которую в 2018 году Минюст включил в список иноагентов. В 2022 году статус иностранного агента присвоили и самому Кагарлицкому.
* Борис Кагарлицкий включен Минюстом в реестр иноагентов.