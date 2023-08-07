Социолога Бориса Кагарлицкого* внесли в список террористов и экстремистов

26 июля суд в Коми по ходатайству ФСБ арестовал Кагарлицкого на два месяца по обвинению в призывах к терроризму. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его оправдание в сети). По этому обвинению политологу грозит от пяти до семи лет лишения свободы.