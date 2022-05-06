Минюст добавил Моргенштерна, Любовь Соболь и еще пятерых людей в реестры иноагентов

Минюст РФ добавил рэпера Моргенштерна, политика Любовь Соболь и еще пятерых россиян в ресстры иноагентов. Об этом сообщила «Бумага».

Соболь, а также экс-замминистра энергетики Владимира Милова и автора канала «Рабкор» Бориса Кагарлицкого внесли в перечень СМИ-иноагентов. В этот же список попали Михаил Климарев, Наталья Баранова, Денис Константинов и Леонид Гозман.

Кроме того, СМИ-иноагентом признали юридическое лицо правозащитного проекта «Апология» — ООО «Апология». Моргенштерн же появился в реестре физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

Ранее Минюст исключил четверых координаторов движения «Голос»* из реестра СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Из списка удалили Александра Лютова, Владимира Жилкина, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

Неделю назад Минюст впервые исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов — Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, которые тоже члены «Голоса»*. В последний раз реестр СМИ — иностранных агентов пополнялся 22 апреля: туда попали восемь человек, включая главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста Александра Невзорова.

*«Голос» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента.