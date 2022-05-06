перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минюст добавил Моргенштерна, Любовь Соболь и еще пятерых людей в реестры иноагентов 21:29
Стали известны новые названия Cosmopolitan, Esquire и Men’s Health 21:24
Четырех координаторов «Голоса»* исключили из реестра иноагентов 20:41
В программе трех главных российских телеканалов 9 мая не будет советских фильмов о войне 20:26
Стагнация российско-украинских переговоров, запрет «Зеленого слоника» и другие новости дня
19:53 дайджест
Режиссер Римас Туминас покинет Театр имени Вахтангова 19:38
«Тинькофф Банк» приостановил SWIFT-переводы в евро 19:08
Главред Baza Никита Могутин покинул издание 18:43
Наталья Поклонская вместе с матерями военнопленных подготовила письмо в прокуратуру 18:02
Фото из соцсетей Егора Перегудова
Худруком Театра имени Маяковского стал Егор Перегудов 17:59
На Илью Азара составили протокол по статье о дискредитации российской армии 17:16
Method Man выпустил пластинку «Meth Lab Season 3: The Rehab» 17:03
Group-IB: рейтинг нелегальных копий в рунете возглавили «Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение Луны» 17:02
Bloomberg: Китай приказал правительственным учреждениям и госкомпаниям отказаться от иностранных ПК 16:12
ООН и МККК эвакуировали с «Азовстали» и других районов Мариуполя около 500 человек 16:09
Ibrahim Boran/Unsplash
Минфин: российский бюджет в апреле недополучил 133 млрд рублей нефтегазовых доходов 16:02
Cуд заочно арестовал публициста Александра Невзорова* Обновлено в 15:30
На фабрике Nespresso в Швейцарии нашли 500 килограмм кокаина в мешках для кофе 15:07
Лолита Милявская с иронией предложила «национализировать» ее дом в ответ на критику 15:06
Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России 14:32

Минюст добавил Моргенштерна, Любовь Соболь и еще пятерых людей в реестры иноагентов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:29

Минюст РФ добавил рэпера Моргенштерна, политика Любовь Соболь и еще пятерых россиян в ресстры иноагентов. Об этом сообщила «Бумага».

Соболь, а также экс-замминистра энергетики Владимира Милова и автора канала «Рабкор» Бориса Кагарлицкого внесли в перечень СМИ-иноагентов. В этот же список попали Михаил Климарев, Наталья Баранова, Денис Константинов и Леонид Гозман.

Кроме того, СМИ-иноагентом признали юридическое лицо правозащитного проекта «Апология» — ООО «Апология». Моргенштерн же появился в реестре физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

Ранее Минюст исключил четверых координаторов движения «Голос»* из реестра СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Из списка удалили Александра Лютова, Владимира Жилкина, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

Неделю назад Минюст впервые исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов — Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, которые тоже члены «Голоса»*. В последний раз реестр СМИ — иностранных агентов пополнялся 22 апреля: туда попали восемь человек, включая главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста Александра Невзорова.

*«Голос» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Суворов: Великое путешествие
Обычный парень на службе у полководца Александра Суворова
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минюст России
Люди
Любовь Соболь
Алексей Венедиктов
Александр Невзоров
Владимир Милов
Наталья Баранова
Денис Константинов
Леонид Гозман
Александр Лютов
Аркадий Любарев
Людмила Кузьмина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить