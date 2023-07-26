Политолога Бориса Кагарлицкого* арестовали на два месяца, сообщает Sota Project из зала суда. В этот же день стало известно, что публициста этапировали в Сыктывкар.
Ранее интернет-издание «Рабкор» сообщало, что заседание по мере пресечения пройдет 27 июля. Уголовное дело против Кагарлицкого завело УФСБ РФ по Республике Коми, в связи с чем его доставили в столицу региона.
Кагарлицкого обвиняют в оправдании терроризма, ему грозит до семи лет лишения свободы. Политолог своей вины не признает.
«В своей деятельности профессор Б.Ю.Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — заявил его адвокат.
25 июля в рамках следственных действий также прошел обыск в квартире психолога и активиста Александра Арчагова.
* Борис Кагарлицкий включен Минюстом в реестр иноагентов.