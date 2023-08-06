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«Его последний день был радостным»: мать звезды «Эйфории» Ангуса Клауда отвергла версию самоубийства

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

Мать актера Ангуса Клауда Лиза отвергла в соцсетях версию самоубийства, сообщает Deadline.

«Друзья, я хочу, чтобы вы все знали, как я ценю вашу любовь к моей семье в это тяжелое время. Я также хочу, чтобы вы знали, что, хотя мой сын был глубоко опечален безвременной кончиной своего отца от мезотелиомы, его последний день был радостным», — написала Лиза Клауд.

Женщина рассказала, как ее сын провел последний день: он сделал перестановки в комнате и уборку и пообещал помочь членам своей семьи с колледжем, и для нее «очевидно, что он не собирался уходить из этого мира». «Перед сном мы обнялись и сказали, как сильно любим друг друга, и он сказал, что утром мы еще увидимся. Я не знаю, принимал ли он что‑то в свое тело после этого. Знаю только, что он положил голову на стол, за которым работал над арт-проектом, заснул и не проснулся», — поделилась Лиза.

Служба 911 Окленда получила звонок около 11.30 31 июля. Тело Клауда обнаружила дома мать. Она сообщила им о «возможной передозировке» и о том, что у сына не прощупывается пульс. Прибывшие медики диагностировали смерть.

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