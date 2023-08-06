«Его последний день был радостным»: мать звезды «Эйфории» Ангуса Клауда отвергла версию самоубийства

Женщина рассказала, как ее сын провел последний день: он сделал перестановки в комнате и уборку и пообещал помочь членам своей семьи с колледжем, и для нее «очевидно, что он не собирался уходить из этого мира». «Перед сном мы обнялись и сказали, как сильно любим друг друга, и он сказал, что утром мы еще увидимся. Я не знаю, принимал ли он что‑то в свое тело после этого. Знаю только, что он положил голову на стол, за которым работал над арт-проектом, заснул и не проснулся», — поделилась Лиза.