Пилот Lufthansa нарисовал пенис траекторией самолета

Это далеко не первый случай, когда самолеты рисуют в небе пенисы, а СМИ обращают на это внимание. В ноябре 2020 года пилоты «Победы» нарисовали в небе пенис в поддержку Артема Дзюбы, который тогда попал в скандал из‑за видео, где он мастурбирует. В ноябре 2022-го американский военный самолет очертил аналогичную траекторию рядом с российской военной базой в Сирии.