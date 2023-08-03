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Пилот Lufthansa нарисовал пенис траекторией самолета

Семён Гудошников
Вчера в 22:46

Пилот Lufthansa нарисовал в небе пенис, после того как ему не дали сесть в сицилийском городе Катания, сообщает New York Post.

Рейс 306 совершал перелет из немецкого Франкфурта в Катанию, но посреди маршрута ему запретили садиться в пункте назначения. Все потому, что в аэропорту Катании сократилось число рейсов из‑за недавнего пожара в одном из терминалов.

СМИ пишут, что пилот был раздражен запретом и пока ждал распоряжений, куда же направить самолет, изобразил в воздухе фаллическую фигуру. Согласно данным Flight Radar, на пенисообразный маневр у побережья Сицилии ему потребовалось около 16 минут.

В итоге пилоту сказали, что ему нужно будет лететь на юг и приземлиться на острове Мальта, куда он и направился.

Представители Lufthansa сказали, что фаллический рисунок вышел случайно. Пилот просто кружил в небе, ожидая распоряжений диспетчеров, и такую траекторию очертил ненамеренно.

Это далеко не первый случай, когда самолеты рисуют в небе пенисы, а СМИ обращают на это внимание. В ноябре 2020 года пилоты «Победы» нарисовали в небе пенис в поддержку Артема Дзюбы, который тогда попал в скандал из‑за видео, где он мастурбирует. В ноябре 2022-го американский военный самолет очертил аналогичную траекторию рядом с российской военной базой в Сирии.

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