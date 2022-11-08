Военный самолет США нарисовал в небе пенис рядом с российской военной базой

Американский военный самолет нарисовал в небе пенис, кончик которого указывал на российскую военную базу. Об этом пишет Vice со ссылкой на данные Flightradar.
Лайнер KC-135 Stratotanker изобразил фаллический символ на прошлой неделе, вылетев с Кипра. Это произошло недалеко от сирийского города Тартус, где у России находится военно-морская база.
В военно-воздушных силах США заявили, что их самолет не рисовал член намеренно. «В данный момент мы не считаем, что экипаж действовал ненадлежащим образом», — сообщил представитель ВВС, добавив, что самолет летел по «орбите дозаправки, соответствующей требованиям, которые отвечали потребностям принимающих самолетов».
Как отмечает Military.com, KC-135 оставался над восточным Средиземноморьем и не входил в воздушное пространство Сирии. Официальной позиции американских военных поверили не все пользователи твиттера.
Это далеко не первый случай, когда пилоты изображают фаллос в небе, управляя самолетом. Два года назад так поступили пилоты «Победы», решившие поддержать Артема Дзюбу, который попал тогда в скандал из‑за частного видео с его мастурбацией.