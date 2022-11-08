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Военный самолет США нарисовал в небе пенис рядом с российской военной базой
Семён Гудошников
Сегодня в 17:55

Американский военный самолет нарисовал в небе пенис, кончик которого указывал на российскую военную базу. Об этом пишет Vice со ссылкой на данные Flightradar.

Лайнер KC-135 Stratotanker изобразил фаллический символ на прошлой неделе, вылетев с Кипра. Это произошло недалеко от сирийского города Тартус, где у России находится военно-морская база.

В военно-воздушных силах США заявили, что их самолет не рисовал член намеренно. «В данный момент мы не считаем, что экипаж действовал ненадлежащим образом», — сообщил представитель ВВС, добавив, что самолет летел по «орбите дозаправки, соответствующей требованиям, которые отвечали потребностям принимающих самолетов».

Как отмечает Military.com, KC-135 оставался над восточным Средиземноморьем и не входил в воздушное пространство Сирии. Официальной позиции американских военных поверили не все пользователи твиттера.

Это далеко не первый случай, когда пилоты изображают фаллос в небе, управляя самолетом. Два года назад так поступили пилоты «Победы», решившие поддержать Артема Дзюбу, который попал тогда в скандал из‑за частного видео с его мастурбацией.

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