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Трампу предъявили обвинение по уголовному делу о штурме Капитолия

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:10

В отношении экс-президента США Дональда Трампа выдвинули обвинение по уголовному делу о штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года. Об этом сообщил The New York Times.

Трампа обвиняют сразу по четырем статьям. Его могут признать виновным в заговоре с целью обмана государства, заговоре с целью помешать официальной процедуре, попытке помешать официальной процедуре и заговоре с целью нарушения прав.

Прокуроры считают, что бывший президент хотел удержать власть после поражения на выборах. По мнению обвинителей, Трамп намеренно повторял ложные данные о фальсификациях в ходе избрания президента.

Согласно обвинению, Трамп специально пытался создать в американском обществе «напряженную атмосферу недоверия и гнева» и «подорвать доверие общества к процедуре выборов».

Помимо Трампа, фигурантами дела о штурме Капитолия стали еще шесть человек. Среди них — адвокаты, которые, как считают обвинители, «распространяли необоснованные заявления о фальсификациях».

В связи с новым обвинением экс-президент США должен будет явиться в полицию Вашингтона. После этого он предстанет перед судом, который выберет для него меру пресечения.

Ранее против Трампа возбудили еще два уголовных дела. В апреле 2023 года в Нью-Йорке его обвинили в фальсификации деловой отчетности, а в июне прокуратура открыла дело, связанное с незаконным хранением секретных документов в резиденциях Трампа.

Несмотря на это, Трамп вновь претендует на президентский пост. Он считается фаворитом в качестве вероятного кандидата от Республиканской партии. Согласно законам США, Трамп сможет баллотироваться, даже если его признают виновным по какому‑либо из уголовных дел.

Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. После этого он был вынужден передать обязанности главы страны Джо Байдену, победившему на президентских выборах.

В январе 2021 года сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В ходе штурма погибли пять человек, в том числе полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.

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Республиканская партия США
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Дональд ТрампДжозеф Байден
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