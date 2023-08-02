Трампу предъявили обвинение по уголовному делу о штурме Капитолия

В январе 2021 года сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В ходе штурма погибли пять человек, в том числе полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.