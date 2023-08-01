«По тебе будут скучать больше, чем ты думал, но я так благословлена тем, что знала тебя в этой жизни, и уверена, что любой, кто когда‑либо встречал тебя, чувствует то же самое. Сердечная боль реальна, и мне бы хотелось, чтобы мы могли обняться еще разок», — написала она.