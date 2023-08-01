Звезды сериала «Эйфория» Зендая и Сидни Суини высказались о смерти своего коллеги — американского актера Ангуса Клауда, который скончался 31 мая в возрасте 25 лет
Актрисы опубликовали воспоминания о Клауде в соцсетях. Зендая заявила, что «слов недостаточно, чтобы описать бесконечную красоту», которой был Ангус. Суини же назвала ушедшего актера «открытой душой с самым добрым сердцем».
«Я так благодарна, что у меня был шанс знать его, называть его братом, видеть его теплые добрые глаза и яркую улыбку или слышать его заразительный смех (я улыбаюсь прямо сейчас, просто думая об этом», — написала Зендая.
Она отметила, что люди часто используют выражение «он мог осветить любую комнату, в которой появлялся», но именно Клауд, по мнению актрисы, был в этом лучше всех.
«Я бы хотела запомнить его таким. Со всем безграничным светом, любовью и радостью, которые ему всегда удавалось передать нам. Я буду ценить каждый момент», — добавила Зендая, выразив соболезнования семье Ангуса.
Суини сказала, что Клауд «наполнял каждую комнату смехом», и назвала пост в честь его памяти «самой трудной вещью», которую ей когда‑либо приходилось публиковать. «Мне трудно найти слова», — призналась актриса.
«По тебе будут скучать больше, чем ты думал, но я так благословлена тем, что знала тебя в этой жизни, и уверена, что любой, кто когда‑либо встречал тебя, чувствует то же самое. Сердечная боль реальна, и мне бы хотелось, чтобы мы могли обняться еще разок», — написала она.
Суини завершила свое сообщение фразой: «Вся моя любовь — с тобой». Зендая же в заключении своего поста попросила поклонников «быть добрыми и терпеливыми, поскольку горе для всех выглядит по-разному».
Ангус Клауд родился 11 мая 1998 года в американском городе Окленде. Он окончил местную школу искусств, где учился в одном классе с другой звездой «Эйфории» — Зендаей. Кастинг-директор сериала заметила Клауда, когда тот работал в ресторане в Нью-Йорке. «Эйфория» стала дебютным кинопроектом для Клауда.
После успеха шоу он появился в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия», а также в нескольких клипах, включая видео на трек «Cigarrettes» рэпера Juice Wrld. Актер должен был сыграть в еще нескольких проектах, например триллере «Твой счастливый день» Дэна Брауна.
Клауд скончался в Окленде в доме своей семьи. Актера без признаков жизни обнаружила его мать спустя лишь несколько дней после того, как они похоронили отца Ангуса. По данным СМИ, после смерти отца артист столкнулся с проблемами с психическим здоровьем и всерьез задумывался о суициде.