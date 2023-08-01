Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву из‑за атак беспилотников

Авиакомпания «Туркменистан» перенаправила московские рейсы в Казань из‑за «воздушной обстановки» над российской столицей, сообщается на сайте компании. Самолеты из Ашхабада будут летать в столицу Татарстана и обратно.
«Туркменистан» при принятии решения руководствовался «оценкой рисков в целях обеспечения безопасности полетов».
30 июля в ходе атаки дронов на Москву повреждения получили офисы башен Сити и «Око-2», в последней пострадал охранник. После атак власти на некоторое время закрывали столичный аэропорт Внуково. В ночь на 1 августа очередной дрон попал ту же башню Сити. В обоих случаях Минобороны РФ отчитывалось о работе средств радиоэлектронной борьбы.