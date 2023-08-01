РКН закупит iPhone и iPad, чтобы проверить их защищенность

«Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявил конкурс на закупку смартфонов и планшетов, обратили внимание «Ведомости». 28 июля был определен победитель, им стало ООО «Айти-ресурс».
Подотчетный Роскомнадзору центр намерен приобрести 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре гаджета каждой модели, с пометкой «эквивалент недопустим», ещё четыре неназванных айфона и четыре iPad.
Кроме этого орган хочет заполучить 21 смартфон от других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo, а также 6 планшетов Huawei. В документах перечислены конкретные модели этих устройств, однако их можно заменить на что‑то иное.
Представитель ГРЧЦ рассказал «Ведомостям», что смартфоны и планшеты понадобились ведомству для «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет».
Иными словами, РКН собирается проверить гаджеты на защищённость от слежки и возможность удаленного отключения. Ведомство обещает «комплексные исследования», но не уточняет, что входит в этот процесс.
Вскоре после этого сотрудникам Минпромторга, Минпросвещения, Минтранса и «Ростеха» запретили пользоваться устройствами американского бренда.