Реклама
Новости

РКН закупит iPhone и iPad, чтобы проверить их защищенность

Максим Саблин
Сегодня в 17:15

«Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявил конкурс на закупку смартфонов и планшетов, обратили внимание «Ведомости». 28 июля был определен победитель, им стало ООО «Айти-ресурс».

Подотчетный Роскомнадзору центр намерен приобрести 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре гаджета каждой модели, с пометкой «эквивалент недопустим», ещё четыре неназванных айфона и четыре iPad.

Кроме этого орган хочет заполучить 21 смартфон от других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo, а также 6 планшетов Huawei. В документах перечислены конкретные модели этих устройств, однако их можно заменить на что‑то иное.

Представитель ГРЧЦ рассказал «Ведомостям», что смартфоны и планшеты понадобились ведомству для «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет».

Иными словами, РКН собирается проверить гаджеты на защищённость от слежки и возможность удаленного отключения. Ведомство обещает «комплексные исследования», но не уточняет, что входит в этот процесс.

В начале июля ФСБ заявила, что Apple тесно сотрудничает с АНБ США. Об этом служба догадалась, обнаружив в смартфонах «аномалии, обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения».

Вскоре после этого сотрудникам Минпромторга, Минпросвещения, Минтранса и «Ростеха» запретили пользоваться устройствами американского бренда.

расскажите друзьям
теги
РоскомнадзорФСБAppleАНБМинпромторгМинпросвещения РоссииМинтранс РФРостех
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»