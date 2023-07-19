В ведомствах продолжают запрещать использование техники Apple. Теперь настала очередь Минпросвещения

Сотрудникам Министерства просвещения РФ запретили использование техники Apple на работе, сообщает «Российская газета». Ранее аналогичный запрет вводили и в других ведомствах.
«РГ» ссылается на документ с подписью и. о. главы Минпросвещения Александра Бугаева. Министерство стремится обеспечить защиту и контроль за оборотом служебной информации, а также реализовать утвержденную Владимиром Путиным Доктрину информационной безопасности страны.
Использование техники Apple запрещено сотрудникам при «производстве, передаче и распространении любым способом информации, образующейся в ходе осуществления ими служебной и трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей». Ограничение распространяется как на служащих Минпросвещения, так и на сотрудников подведомственных организаций.
13 июля Ростех запретил всем своим сотрудникам, в том числе в дочерних компаниях, пользоваться айфонами для решения рабочих вопросов. Ранее то же самое сделали в отношении чиновников Минпромторга и подведомственных министерству организаций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в администрации президента действует такой же запрет.