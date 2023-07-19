В ведомствах продолжают запрещать использование техники Apple. Теперь настала очередь Минпросвещения

13 июля Ростех запретил всем своим сотрудникам, в том числе в дочерних компаниях, пользоваться айфонами для решения рабочих вопросов. Ранее то же самое сделали в отношении чиновников Минпромторга и подведомственных министерству организаций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в администрации президента действует такой же запрет.