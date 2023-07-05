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Сотрудникам Минпромторга запретят пользоваться смартфонами Apple в служебных целях

Виктория Шанина
Сегодня в 11:10

С 17 июля чиновникам Минпромторга и сотрудникам подведомственных ему организаций будет запрещено использовать устройства Apple для служебной деятельности. Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, соответствующее распоряжение за подписью первого замминистра Василия Осьмакова разослали сотрудникам ведомства 4 июля. В нем говорится о прямом запрете на использование любых мобильных устройств Apple, включая смартфоны.

Также о внутреннем запрете на iPhone знает сотрудник одной из ИТ-компаний. По его словам, Минпромторг — не единственное такое ведомство, аналогичные запреты будут вводить и в других министерствах.

Информацию подтвердил и источник «Ведомостей» в Минпромторге. Он напомнил, что ранее ФСБ сообщала о сотрудничестве Apple с американской разведкой, в частности с Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

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МинпромторгФСБAppleАНБ
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Василий Осьмаков
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