Сотрудникам Минпромторга запретят пользоваться смартфонами Apple в служебных целях

С 17 июля чиновникам Минпромторга и сотрудникам подведомственных ему организаций будет запрещено использовать устройства Apple для служебной деятельности. Об этом пишут «Ведомости».
По данным газеты, соответствующее распоряжение за подписью первого замминистра Василия Осьмакова разослали сотрудникам ведомства 4 июля. В нем говорится о прямом запрете на использование любых мобильных устройств Apple, включая смартфоны.
Также о внутреннем запрете на iPhone знает сотрудник одной из ИТ-компаний. По его словам, Минпромторг — не единственное такое ведомство, аналогичные запреты будут вводить и в других министерствах.
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