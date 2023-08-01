Приложение «Тинькофф Банка» пропало из Google Play и App Store

Приложения «Тинькофф» удалили из онлайн-магазинов Google Play и App Store, говорится на сайте банка. Уже скачанные приложения продолжат работать в обычном режиме, отметили в компании.
Приложения «Тинькофф» можно скачать через альтернативные магазины — RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или на сайте кредитной организации.
Новым клиентам доступ к онлайн-сервисам помогут настроить сотрудники банка при получении карты или другого продукта, говорится в сообщении.
Как отмечает «Коммерсант», приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» пока можно скачать в Google Play.