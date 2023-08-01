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Приложение «Тинькофф Банка» пропало из Google Play и App Store

Семён Гудошников
Сегодня в 12:12

Приложения «Тинькофф» удалили из онлайн-магазинов Google Play и App Store, говорится на сайте банка. Уже скачанные приложения продолжат работать в обычном режиме, отметили в компании.

Приложения «Тинькофф» можно скачать через альтернативные магазины — RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или на сайте кредитной организации.

Новым клиентам доступ к онлайн-сервисам помогут настроить сотрудники банка при получении карты или другого продукта, говорится в сообщении.

Как отмечает «Коммерсант», приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» пока можно скачать в Google Play.

20 июля «Тинькофф Банк» попал под блокирующие санкции США и Канады. Вместе с ним американский Минфин наложил ограничения на банки «Юнистрим», «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк. Карты Union Pay «Тинькофф Банка» перестали работать за границей.

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теги
Тинькофф банкGoogleКоммерсантКБ "Юнистрим"
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