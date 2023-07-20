Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Shaman, Тимати и Никиты Михалкова

Канада ввела новые санкции против 25 российских компаний и 39 физлиц, список которых опубликован на сайте правительства страны.
Под ограничения, в частности, попали продюсер Иосиф Пригожин, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, актриса Мария Шукшина, певцы Шаман, Тимати, Филипп Киркоров, певицы Юлия Чичерина и Валерия, режиссер Никита Михалков.
Среди государственных функционеров в сфере культуры в черном списке Канады — министр культуры Ольга Любимова, глава Минобразования Валерий Фальков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и директриса Русского музея Алла Манилова.
Санкции ввели и против крупных компаний: МТС, «Мегафона», Tele2, Тинькофф-банка и банка «Точка», консалтинговой фирмы «М-Финанс», систем оплаты «Мир» и Yandex Pay. В списке также компании, которые связывают с Евгением Пригожиным: Africa Politology, Charter Green Light Moscow, «Лахта Парк» и «Лахта Плаза».
О расширении черных списков объявили и США. Под санкции американского Минфина попали Тинькофф-банк, банки «Юнистрим», «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк. Среди компаний ограничения коснулись Уральской горно-металлургической компании, Центрального НИИ Воздушно-космических сил России, Института ядерной физики имени Будкера, завода «Арсенал» и буровой компании «Евразия». Всего американские черные списки пополнили 95 юридических лиц.
До этого Канада расширяла санкции против российских физлиц и компаний в октябре 2022 года. Тогда ограничения наложили, в частности, на журналистку Тину Канделаки, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, экс-министра культуры Владимира Мединского, телеведущих Наилю Аскер-заде и Михаила Леонтьева, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.