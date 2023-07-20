Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Shaman, Тимати и Никиты Михалкова

До этого Канада расширяла санкции против российских физлиц и компаний в октябре 2022 года. Тогда ограничения наложили, в частности, на журналистку Тину Канделаки, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, экс-министра культуры Владимира Мединского, телеведущих Наилю Аскер-заде и Михаила Леонтьева, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.