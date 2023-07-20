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Карты Union Pay Тинькофф-банка перестанут работать за границей

Семён Гудошников
Сегодня в 20:30

Карты с платежной системой Union Pay от Тинькофф-банка перестанут работать за рубежом 20 июля. Об этом в банке рассказали агентству ТАСС. Там посоветовали клиентам снимать наличные.

В России карты Тинькофф-банка продолжат работать в привычном режиме, отметили в кредитной организации. В банке отметили, что ждут разъяснений от Union Pay, есть ли еще страны, в которых такими картами можно будет пользоваться и дальше.

Один из сотрудников организации сказал РБК, что Тинькофф-банк в ближайшее время прекратит выпуск карт Union Pay.

Прекращение работы карт связано с блокирующими санкциями, которые США и Канада ввели против Тинькофф-банка 20 июля. Вместе с ним под американские ограничения попали банки «Юнистрим», «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк.

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Тинькофф банк
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