Карты Union Pay Тинькофф-банка перестанут работать за границей

Карты с платежной системой Union Pay от Тинькофф-банка перестанут работать за рубежом 20 июля. Об этом в банке рассказали агентству ТАСС. Там посоветовали клиентам снимать наличные.
В России карты Тинькофф-банка продолжат работать в привычном режиме, отметили в кредитной организации. В банке отметили, что ждут разъяснений от Union Pay, есть ли еще страны, в которых такими картами можно будет пользоваться и дальше.
Один из сотрудников организации сказал РБК, что Тинькофф-банк в ближайшее время прекратит выпуск карт Union Pay.
Прекращение работы карт связано с блокирующими санкциями, которые США и Канада ввели против Тинькофф-банка 20 июля. Вместе с ним под американские ограничения попали банки «Юнистрим», «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк.