Омбудсвумен Львова-Белова: с февраля 2022 года в Россию вывезли 700 тыс. украинских детей

С февраля прошлого года Россия «приняла» около 4,8 млн жителей Украины, включая ДНР и ЛНР, среди которых 700 тыс. детей. Об этом говорится в докладе российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, на который обратил внимание РБК.
Большинство детей, по словам омбудсвумен, приехали с родителями или другими родственниками. Около 1,5 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, было вывезено из учреждений для сирот, следует из документа.
С апреля по октябрь прошлого года российские приемные семьи взяли под опеку 380 детей из самопровозглашенных республик Донбасса, отмечается в докладе. Среди них 288 детей из ДНР и 92 ребенка из ЛНР.
«Кроме того, в ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были перевезены временно на безопасную территорию, в Республику Крым», — сказано в документе.
В конце лета — осенью прошлого года детей из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей отправили в санатории Крыма, как утверждается в докладе, по согласованию с родителями.
Украинская сторона не раз обвиняла российскую в депортации детей. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины».
Владимир Путин утверждал, что Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны боевых действий, чтобы спасти их жизнь и здоровье, а с родственниками их никто не собирается разлучать. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинских детей вернут на Украину, когда там станет безопасно.