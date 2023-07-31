Омбудсвумен Львова-Белова: с февраля 2022 года в Россию вывезли 700 тыс. украинских детей

Владимир Путин утверждал, что Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны боевых действий, чтобы спасти их жизнь и здоровье, а с родственниками их никто не собирается разлучать. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинских детей вернут на Украину, когда там станет безопасно.