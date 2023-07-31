Реклама
Новости

Омбудсвумен Львова-Белова: с февраля 2022 года в Россию вывезли 700 тыс. украинских детей

Семён Гудошников
Вчера в 23:25

С февраля прошлого года Россия «приняла» около 4,8 млн жителей Украины, включая ДНР и ЛНР, среди которых 700 тыс. детей. Об этом говорится в докладе российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, на который обратил внимание РБК.

Большинство детей, по словам омбудсвумен, приехали с родителями или другими родственниками. Около 1,5 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, было вывезено из учреждений для сирот, следует из документа.

С апреля по октябрь прошлого года российские приемные семьи взяли под опеку 380 детей из самопровозглашенных республик Донбасса, отмечается в докладе. Среди них 288 детей из ДНР и 92 ребенка из ЛНР.

«Кроме того, в ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были перевезены временно на безопасную территорию, в Республику Крым», — сказано в документе.

В конце лета — осенью прошлого года детей из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей отправили в санатории Крыма, как утверждается в докладе, по согласованию с родителями.

Украинская сторона не раз обвиняла российскую в депортации детей. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины».

Владимир Путин утверждал, что Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны боевых действий, чтобы спасти их жизнь и здоровье, а с родственниками их никто не собирается разлучать. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинских детей вернут на Украину, когда там станет безопасно.

расскажите друзьям
теги
ООН
люди
Владимир ПутинВасилий Небензя
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»