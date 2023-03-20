Постпред России при ООН пообещал вернуть украинских детей на Украину

В ходе пресс-конференции политику задали вопрос, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных из Украины. Небензя ответил на него так: «Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?».
Постпред отметил, что детей переместили в Россию, чтобы «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия». По мнению Небензи, проблема якобы «привезенных насильно в Россию» детей раздута.
Россия планирует в начале апреля провести неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы дать пояснения касаемо ситуации с украинскими детьми.
Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Они, как считают в МУС, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины».