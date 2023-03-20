Постпред России при ООН пообещал вернуть украинских детей на Украину

Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Они, как считают в МУС, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины».