Реклама
Новости

Постпред России при ООН пообещал вернуть украинских детей на Украину

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:09

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинских детей вернут на Украину, когда там станет безопасно. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции политику задали вопрос, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных из Украины. Небензя ответил на него так: «Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?».

Постпред отметил, что детей переместили в Россию, чтобы «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия». По мнению Небензи, проблема якобы «привезенных насильно в Россию» детей раздута.

Россия планирует в начале апреля провести неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы дать пояснения касаемо ситуации с украинскими детьми.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Они, как считают в МУС, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины».

расскажите друзьям
теги
ООНСовбез ООН
люди
Владимир ПутинВасилий Небензя
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»