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ЧВК «Вагнер» приостановила набор наемников

Виктория Шанина
Сегодня в 11:20

Региональные центры по набору наемников в ЧВК «Вагнер» приостанавливают свою работу на неопределенный срок. Об этом сообщается в телеграм-канале, где публикуются актуальные вакансии в ЧВК.

«В связи с наличием большого кадрового резерва в ЧВК „Вагнер“ на данный момент отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов», — говорится в сообщении.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин записал аудиосообщение с комментарием на эту тему для близкого к «Вагнеру» телеграм-канала Grey Zone.

«Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. <…> Большая часть наших бойцов находится в отпуске постольку, поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы», — заявляет Пригожин.

По его словам, «Вагнер» продолжает свою деятельность в Африке и «подготовительных центрах» в Беларуси. Также ЧВК «определяется со следующими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается».

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 наемников ЧВК «Вагнер» переместились к границе страны в направлении Сувалкского коридора. Он уверен, что это «шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

По словам Моравецкого, переодетые в белорусских пограничников вагнеровцы будут помогать нелегалам попасть в Польшу и, возможно, сами попытаются нелегально пересечь границу, выдавая себя за иммигрантов.

Ранее о планах ЧВК «Вагнер» идти на Польшу говорил также президент Беларуси Александр Лукашенко.

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