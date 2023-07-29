«Барби с рынка надо убирать»: Бутина обвинила фильм и кукол в пропаганде ЛГБТ

Депутат Госдумы и член Комитета по международным делам Мария Бутина выступила против фильма «Барби». Она обвинила картину в пропаганде ЛГБТ, следует из ролика в телеграм-канале Госдумы.
«Что мы видим [в фильме „Барби“]: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они „завозят“ в Россию тему ЛГБТ», — заявила соавторка закона об иноагентах Бутина в проекте «Между строк».
Она призвала убрать кукол Барби из продажи в российских магазинах. В России есть «свои хорошие куклы», добавила она.
Ранее прокатом «Барби» в РФ собиралась заниматься студия Red head sound. Актриса Татьяна Шитова, не раз озвучивавшая героинь Марго Робби, подтвердила свое участие в дубляже. Студия собирает деньги на озвучку с фанатов и ждет релиза фильма на торрентах.
Позже стало известно, что «Барби» и «Оппенгеймера» не покажут в российских кинотеатрах до цифрового релиза, который стоит ждать не раньше осени. Это связано с тем, что голливудские мейджоры смогли вычислить схему поставок кинотеатральных копий в РФ.