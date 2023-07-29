«Барби с рынка надо убирать»: Бутина обвинила фильм и кукол в пропаганде ЛГБТ

«Что мы видим [в фильме „Барби“]: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они „завозят“ в Россию тему ЛГБТ», — заявила соавторка закона об иноагентах Бутина в проекте «Между строк».