Mash: «Барби» покажут в российский кинотеатрах

Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом покажут в российских кинотеатрах, сообщает телеграм-канал Mash. Прокатом картины займется местная студия Red head sound.
Актриса Татьяна Шитова, не раз озвучивавшая героинь Робби, подтвердила свое участие в дубляже «Барби». Михаил Тихонов, известный по голосу Гослинга в озвучке, от комментариев отказался. По словам Шитовой, работа пока еще не началась.
Mash пишет, что Red head sound собирает деньги на озвучку с фанатов и ждет релиза «Барби» на торрентах.
Премьера «Барби» Греты Гервиг состоялась 21 июля. Это один из самых ожидаемых фильмов года. В центре сюжета — кукла, которую неожиданно начинают одолевать мысли о смертности и разочаровании. С помощью портала она попадает в Лос-Анджелес, чтобы найти истинное счастье.
Лента уже установила рекорд 2023 года по сборам, за сутки заработав 22,3 млн долларов. «Афиша Daily» собирала рецензии кинокритиков, которые в большинстве своем хвалят работу Гервиг.