Mash: «Барби» покажут в российский кинотеатрах

Актриса Татьяна Шитова, не раз озвучивавшая героинь Робби, подтвердила свое участие в дубляже «Барби». Михаил Тихонов, известный по голосу Гослинга в озвучке, от комментариев отказался. По словам Шитовой, работа пока еще не началась.