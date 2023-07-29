Обязательное рукопожатие фехтовальщиков отменили из‑за инцидента с украинской и российской атлетками

Согласно предыдущим правилам, состязание официально завершается только после того, как соперники пожмут друг другу руки. Сначала Харлан дисквалифицировали, но позже приостановили процесс и разрешили ей принять участие в командном турнире чемпионата мира и побороться за право квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.