Обязательное рукопожатие фехтовальщиков отменили из‑за инцидента с украинской и российской атлетками

Международная федерация фехтования (FIE) отменила обязательное рукопожатие после боя, сообщает газета La Republica. Изменения связаны с инцидентом, когда украинская спортсменка вместо протянутой руки выставила перед россиянкой шпагу.
FIE заменил рукопожатие на приветствие на расстоянии, чтобы украинским саблистам не пришлось приближаться к российским, даже если последние участвуют в соревновании с нейтральным статусом.
Инцидент произошел между украинской атлеткой Ольгой Харлан и российской спортсменкой Анной Смирновой после победы первой. Этим жестом Харлан не позволила сопернице приблизиться к ней. В ответ Смирнова подала протест и отказывалась уходить с дорожки в течение 50 минут.
Согласно предыдущим правилам, состязание официально завершается только после того, как соперники пожмут друг другу руки. Сначала Харлан дисквалифицировали, но позже приостановили процесс и разрешили ей принять участие в командном турнире чемпионата мира и побороться за право квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
После инцидента украинские официальные лица публиковали скриншоты постов Смирновой в соцсетях, на которых она позирует с российскими военнослужащими, в том числе со своим братом.