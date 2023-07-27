Украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке

Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию после отказа пожать руку сопернице из России. Об этом сообщил «Коммерсант».
В 1/32 финала турнира Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7. После завершения поединка Смирнова подошла к Харлан, чтобы пожать той руку. Вместо этого украинка выставила перед собой саблю.
Этим жестом Харлан не позволила сопернице приблизиться к ней. В ответ Смирнова подала протест и отказывалась уходить с дорожки в течение 50 минут. Россиянка, вероятно, считала, что ее поединок с Харлан нельзя считать завершенным.
Согласно правилам, состязание официально завершается только после того, как соперники пожмут друг другу руки. Однако Харлан нарушила традицию. Сперва ее поступок восприняли с пониманием и допустили к дальнейшим соревнованиям.
Но позднее стало известно, что спортсменку из Украины все-таки дисквалифицировали. В результате болгарская фехтовальщица Йоана Илиева прошла в 1/8 финала автоматически. Ее схватку с Харлан в 1/16 финала отменили.
Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов отметил, что протест Смирновой изначально отклонили. Однако российские функционеры оспорили это решение.
«Судья, непосредственно работавший на этом поединке, не дал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались подковерные игры, эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница», — прокомментировал президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.
Он добавил, что украинская сторона попытается оспорить дисквалификацию Харлан. Это, впрочем, не поможет ей вернуться к участию в текущем чемпионате мира.
Ольга Харлан — олимпийская чемпионка в командной сабле, шестикратная чемпионка мира. По данным УНИАН, во время инцидента со Смирновой украинка предложила сопернице вместо рукопожатия «стукнуться шпагами», но россиянка отказалась от этого альтернативного приветствия.