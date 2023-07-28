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Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинки Ольги Харлан

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:44

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) приостановила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан. Об этом сообщила La Repibblica.

Спортсменке разрешили принять участие в командном турнире Чемпионата мира и побороться за право квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Соревнования команд пройдут в Милане 29 и 30 июля.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт опубликовал в своих соцсетях письмо от Международного Олимпийского комитета. В нем сообщалось, что Харлан выделят квоту на Игры, даже если она не сможет выступить на Чемпионате мира.

«Будьте уверены, что МОК и дальше будет полностью солидарен с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины в эти трудные времена», — говорится в письме.

Харлан дисквалифицировали после того, как в 1/32 финала индивидуального турнира Чемпионата мира она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой. Харлан утверждала, что заранее предупреждала президента FIE, что не станет жать руку россиянке.

Ольга Харлан — олимпийская чемпионка в командной сабле, шестикратная чемпионка мира.

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Ольга ХарланВадим ГутцайтАнна Смирнова
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