Реклама
Новости

Россиянам разрешили сниматься с воинского учета дистанционно

Семён Гудошников
Сегодня в 21:21

Россияне могут ставиться на воинский учет и сниматься с него без личной явки в военкомат. Об этом говорится в изменениях в Положении о призыве на военную службу, утвержденных правительством, пишет ТАСС.

Вносить изменения о себе, в том числе сняться с учета, можно через аккаунт в «Госуслугах». Туда же будет приходить уведомление об отправке повестки. А сами повестки будут вручать заказным письмом, лично в руки или по электронной почте.

Достоверность, полноту и актуальность сведений в реестре военнообязанных будут проверять ФНС, Минцифры, МВД, Минздрав, Минспорт, Минсельхоз, ФСИН, Фонд пенсионного и социального страхования. Оператором реестра назначили Минобороны.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета, который позволил присылать повестки в электронном виде. Он также ввел ограничения для тех, кто по повестке не пришел в военкомат, — им запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.

28 июня Совфед одобрил закон, который запрещает призывникам покидать страну с момента отправки повестки или со дня ее появления в реестре (раньше запрет начинал действовать, когда повестка считалась врученной).

Верхняя палата парламента также приняла законы, которые расширяют призывной возраст до границ с 18 до 30 лет и увеличивают штрафы за некоторые нарушения воинского учета. За неявку по повестке будут штрафовать на 10–30 тыс. рублей, за несообщение в военкомат актуальных сведений о себе — на 1000–5000 рублей.

расскажите друзьям
теги
ФСИНСовет Федерации
люди
Владимир Путин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»