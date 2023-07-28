Россиянам разрешили сниматься с воинского учета дистанционно

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета, который позволил присылать повестки в электронном виде. Он также ввел ограничения для тех, кто по повестке не пришел в военкомат, — им запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.