Россиянам разрешили сниматься с воинского учета дистанционно

Россияне могут ставиться на воинский учет и сниматься с него без личной явки в военкомат. Об этом говорится в изменениях в Положении о призыве на военную службу, утвержденных правительством, пишет ТАСС.
Вносить изменения о себе, в том числе сняться с учета, можно через аккаунт в «Госуслугах». Туда же будет приходить уведомление об отправке повестки. А сами повестки будут вручать заказным письмом, лично в руки или по электронной почте.
Достоверность, полноту и актуальность сведений в реестре военнообязанных будут проверять ФНС, Минцифры, МВД, Минздрав, Минспорт, Минсельхоз, ФСИН, Фонд пенсионного и социального страхования. Оператором реестра назначили Минобороны.
В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета, который позволил присылать повестки в электронном виде. Он также ввел ограничения для тех, кто по повестке не пришел в военкомат, — им запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.
Верхняя палата парламента также приняла законы, которые расширяют призывной возраст до границ с 18 до 30 лет и увеличивают штрафы за некоторые нарушения воинского учета. За неявку по повестке будут штрафовать на 10–30 тыс. рублей, за несообщение в военкомат актуальных сведений о себе — на 1000–5000 рублей.