СМИ: съемки последнего фильма Квентина Тарантино отложили из‑за забастовки актеров

Производство фильма «Кинокритик» Квентина Тарантино, который режиссер называет последним в своей карьере, отложили из‑за забастовки Американской актерской гильдии SAG-AFTRA. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на данные портала Production Weekly, предоставляющего последнюю информацию о готовящихся проектах.
Изначально старт съемок «Кинокритика» был запланирован на конец сентября этого года. Однако, как отмечает World of Reel, этого «явно не произойдет».
Зато в сообщении Production Weekly о новом фильме Тарантино появилось имя Сэмюэля Л.Джексона, что косвенно подтверждает его участие в проекте. Если актер действительно намерен сняться в «Кинокритике», это будет его седьмая совместная работа с Квентином Тарантино.
По словам самого Тарантино, «Кинокритик» не будет посвящен одному конкретному критику. Других подробностей о своем последнем фильме он не раскрывает.