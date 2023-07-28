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СМИ: съемки последнего фильма Квентина Тарантино отложили из‑за забастовки актеров

Виктория Шанина
Сегодня в 18:07

Производство фильма «Кинокритик» Квентина Тарантино, который режиссер называет последним в своей карьере, отложили из‑за забастовки Американской актерской гильдии SAG-AFTRA. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на данные портала Production Weekly, предоставляющего последнюю информацию о готовящихся проектах.

Изначально старт съемок «Кинокритика» был запланирован на конец сентября этого года. Однако, как отмечает World of Reel, этого «явно не произойдет».

Зато в сообщении Production Weekly о новом фильме Тарантино появилось имя Сэмюэля Л.Джексона, что косвенно подтверждает его участие в проекте. Если актер действительно намерен сняться в «Кинокритике», это будет его седьмая совместная работа с Квентином Тарантино.

В марте режиссер заявлял, что действие его будущего фильма развернется в 1977 году в Лос-Анджелесе, а сценарий уже готов. The Hollywood Reporter со ссылкой на источники писал, что в центре повествования окажется Полин Кейл, рецензии которой Квентин Тарантино изучал с юности.

По словам самого Тарантино, «Кинокритик» не будет посвящен одному конкретному критику. Других подробностей о своем последнем фильме он не раскрывает.

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