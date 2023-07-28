СМИ: съемки последнего фильма Квентина Тарантино отложили из‑за забастовки актеров

Зато в сообщении Production Weekly о новом фильме Тарантино появилось имя Сэмюэля Л.Джексона, что косвенно подтверждает его участие в проекте. Если актер действительно намерен сняться в «Кинокритике», это будет его седьмая совместная работа с Квентином Тарантино.