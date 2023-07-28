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Сколько россиян одобряет введение четырехдневной рабочей недели? Опрос показал: каждый второй

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:25

Введение четырехдневной рабочей недели поддерживает каждый второй россиянин (49%), а число его противников (28%) находится на самой низкой отметке за последние четыре года. Предпочтения граждан во многом определяет их возраст, узнал с помощью опроса сервис Superjob.

Среди опрошенных до 34 лет за четырехдневку выступают 55%, а среди людей постарше — только 39%. Помимо возраста, на ответ респондентов влияет их зарплата: из работников с заработком свыше 80 тыс. рублей идею одобряют 40%. Мужчин три выходных в неделю привлекают немного меньше, чем женщин, — 47 против 51%.

64% работающих по пять дней в неделю уверены, что справятся со своими задачами за четыре дня. Не уверен в этом только 21%. Женщины чаще мужчин выражают готовность управиться за четыре дня — 67 против 62%, как и люди младше 34 лет — 73 против 54% поколения старше.

В освободившийся день опрошенные уделили бы время семье (27%), отдыху (25%), саморазвитию и повышению квалификации (15%), а также подработке (14%). На первые три пункта свой дополнительный выходной потратили бы больше женщины, а на остальные три — больше мужчины.

В мае Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась в Минтруд с предложением ввести в РФ шестидневную рабочую неделю. Они обосновали свою идею увеличением нагрузки на экономику в условиях санкций. В ведомстве от шестидневки отказались.

Подробности по теме
Четырехдневная рабочая неделя: мировой опыт, исследования и ее (нескорое) будущее в России
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Минтруд России
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