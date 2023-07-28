Сколько россиян одобряет введение четырехдневной рабочей недели? Опрос показал: каждый второй

64% работающих по пять дней в неделю уверены, что справятся со своими задачами за четыре дня. Не уверен в этом только 21%. Женщины чаще мужчин выражают готовность управиться за четыре дня — 67 против 62%, как и люди младше 34 лет — 73 против 54% поколения старше.