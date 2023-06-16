Минтруд не планирует устанавливать шестидневку в Трудовом кодексе

Глава Минтруда Антон Котяков не поддерживает закрепление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.
По словам Котякова, действующее трудовое законодательство позволяет «гибко подходить к организации трудового времени» по соглашению работодателя и сотрудника. То же касается и четырехдневной рабочей недели.
«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — сказал Котяков.
Он добавил, что при регулировании таких вопросов надо ориентироваться на личный диалог работодателя и работника. И в случае, если речь идет о работе более 40 часов в неделю, все переработки должны быть оплачены.
С предложением ввести шестидневку в мае к Котякову обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы уверены, что в условиях санкций необходимо снизить нагрузку на российский экономический сектор.