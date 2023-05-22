В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Авторы инициативы считают, что до введения первых санкций против России в 2014 году экономика страны стабильно демонстрировала устойчивый рост и входила в топ-5 крупнейших экономик мира. Но сейчас, особенно из‑за новых ограничений, нагрузка на экономический сектор увеличилась.
«Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — говорится в письме ассоциации.
Отмечается, что увеличение рабочей недели повысит прочность российской экономики и поможет реализовать задачи на 2023 год, озвученные Владимиром Путиным. В частности, достигнуть технологического и промышленного прорыва.
Также авторы обращения напомнили, что в годы Великой Отечественной войны россияне трудились по шесть или семь дней в неделю. Кроме того, такая практика есть в некоторых азиатский и европейских странах — например, в Непале и Иране установлены шестидневные рабочие недели, считают в «Аванти».
В мире при этом сейчас набирает обороты проект 4 Day Week Global, который призывает компании разных стран мира переходить на четырехдневку и помогает им в этом. Только в Великобритании, Ирландии и США на сокращенную рабочую неделю перешли около 4000 человек. «Афиша Daily» подробно рассказывала о мировом опыте в этом направлении.