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В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Виктория Шанина
Сегодня в 09:10

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Об этом пишет газета «Известия», в распоряжение которой попала копия письма.

Авторы инициативы считают, что до введения первых санкций против России в 2014 году экономика страны стабильно демонстрировала устойчивый рост и входила в топ-5 крупнейших экономик мира. Но сейчас, особенно из‑за новых ограничений, нагрузка на экономический сектор увеличилась.

«Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — говорится в письме ассоциации.

Отмечается, что увеличение рабочей недели повысит прочность российской экономики и поможет реализовать задачи на 2023 год, озвученные Владимиром Путиным. В частности, достигнуть технологического и промышленного прорыва.

Также авторы обращения напомнили, что в годы Великой Отечественной войны россияне трудились по шесть или семь дней в неделю. Кроме того, такая практика есть в некоторых азиатский и европейских странах — например, в Непале и Иране установлены шестидневные рабочие недели, считают в «Аванти».

В мире при этом сейчас набирает обороты проект 4 Day Week Global, который призывает компании разных стран мира переходить на четырехдневку и помогает им в этом. Только в Великобритании, Ирландии и США на сокращенную рабочую неделю перешли около 4000 человек. «Афиша Daily» подробно рассказывала о мировом опыте в этом направлении.

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Владимир ПутинАнтон Котяков
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