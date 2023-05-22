В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

В мире при этом сейчас набирает обороты проект 4 Day Week Global, который призывает компании разных стран мира переходить на четырехдневку и помогает им в этом. Только в Великобритании, Ирландии и США на сокращенную рабочую неделю перешли около 4000 человек. «Афиша Daily» подробно рассказывала о мировом опыте в этом направлении.