Рэпера Забэ проверят на экстремизм и оправдание терроризма из‑за панчалайна про убийство Фомина

Мизулина написала, что Забэ «договорился» до этих обвинений, в том числе и в дискредитации армии. Высказывание рэпера она назвала циничным, отвратительным и «с общечеловеческой точки зрения» недопустимым. Она призвала власти обратить внимание на рэп-баттлы и стендапы, потому что они популярны среди молодежи и оказывают «сильное влияние».