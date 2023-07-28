Рэпера Забэ проверят на экстремизм и оправдание терроризма из‑за панчалайна про убийство Фомина

Следственный комитет и Генпрокуратура проверят на экстремизм и оправдание терроризма рэпера и основателя площадки Russian Battle League Антона Забэ, сообщает телеграм-канал Mash. Информацию подтвердила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По данным Mash, проверку спровоцировала шутка Забэ об убийстве блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Ее рэпер произнес на баттле с Керамбитом (настоящее имя — Александр Резепов) две недели назад. За это время его успели посмотреть почти 100 тыс. раз.
В приложенном каналом отрывке Забэ говорит: «Зато как ты [Керамбит] ******* воюешь. Я б вручил тебе золотую статуэтку, чтобы тебя ** *** [к черту] взорвало». По версии следствия, взрывное устройство, которым был убит Фомин, находилось в статуэтке, которую подарили блогеру незадолго до его гибели.
Жалоба на Забэ поступила от общественной группы «Армия Защитников Отечества», пишет Mash. Глава организации Иван Отраковский также попросил СК и Генпрокуратуру проверить на дискредитацию армии телеграм-канал рэпера, который тот уже закрыл вместе со страницей в «ВК».
Мизулина написала, что Забэ «договорился» до этих обвинений, в том числе и в дискредитации армии. Высказывание рэпера она назвала циничным, отвратительным и «с общечеловеческой точки зрения» недопустимым. Она призвала власти обратить внимание на рэп-баттлы и стендапы, потому что они популярны среди молодежи и оказывают «сильное влияние».
26 июля политолога Бориса Кагарлицкого* арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Он своей вины не признает.