Генпрокуратуру попросили проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на оправдание терроризма

Председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на оправдание терроризма. Об этом депутат сама рассказала в своем телеграм-канале.
Ямпольская заподозрила неладное при просмотре интервью Полозковой, которое та дала телеканалу «Дождь»*. В нем поэтесса прокомментировала инцидент с подрывом автомобиля Захара Прилепина, который СК оценил как террористический акт.
На вопрос ведущего, выпила ли бы Полозкова шампанское в связи со случившимся, поэтесса пошутила: «Максимум — пивко». После она добавила, что «никакой радости и никакого злорадства» не испытала и «никому, конечно, смерти не желает».
По мнению депутата, слова Полозковой были «циничными», «абсолютно неприемлемыми и аморальными». Они, как считает Ямпольская, могут подпадать под статью 205.2 УК РФ о публичном оправдании или пропаганде терроризма.
«Если будет возбуждено уголовное дело, мы не увидим госпожу Полозкову в России. Бонус приятный, согласитесь. А то принципиальность этих персонажей широко известна. Сначала „не вернусь никогда“, потом тихим сапом, под покровом ночи: „а что такого, я давно тут“», — заявила Ямпольская.
Политик добавила, что судимость по статье об оправдании терроризма «должна стать основанием для запрета публичного распространения книжной продукции в России». Также депутат выразила недоумение, что Полозкова не признана иноагентом.
* Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ иностранным агентом.