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Генпрокуратуру попросили проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на оправдание терроризма

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:58

Председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на оправдание терроризма. Об этом депутат сама рассказала в своем телеграм-канале.

Ямпольская заподозрила неладное при просмотре интервью Полозковой, которое та дала телеканалу «Дождь»*. В нем поэтесса прокомментировала инцидент с подрывом автомобиля Захара Прилепина, который СК оценил как террористический акт.

На вопрос ведущего, выпила ли бы Полозкова шампанское в связи со случившимся, поэтесса пошутила: «Максимум — пивко». После она добавила, что «никакой радости и никакого злорадства» не испытала и «никому, конечно, смерти не желает».

По мнению депутата, слова Полозковой были «циничными», «абсолютно неприемлемыми и аморальными». Они, как считает Ямпольская, могут подпадать под статью 205.2 УК РФ о публичном оправдании или пропаганде терроризма.

«Если будет возбуждено уголовное дело, мы не увидим госпожу Полозкову в России. Бонус приятный, согласитесь. А то принципиальность этих персонажей широко известна. Сначала „не вернусь никогда“, потом тихим сапом, под покровом ночи: „а что такого, я давно тут“», — заявила Ямпольская.

Политик добавила, что судимость по статье об оправдании терроризма «должна стать основанием для запрета публичного распространения книжной продукции в России». Также депутат выразила недоумение, что Полозкова не признана иноагентом.

* Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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теги
ГосдумаМинюст России
люди
Вера ПолозковаЕлена ЯмпольскаяИгорь КрасновЗахар Прилепин
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