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Сенаторы одобрили закон о призыве с ошибкой, противоречащей Конституции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:41

Сенаторы обнаружили противоречащую Конституции норму в законе, реформирующем военную службу. Она лишает призывников и мобилизованных права на привлечение юристов и адвокатов для своей защиты.

Внимание на нее обратил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Согласно действующему закону, жалобу в призывную комиссию подает гражданин либо его полномочный представитель, а законопроект заменяет слово «полномочный» на «законный», тем самым лишая призывников права привлекать к своей защите адвокатов и юристов — ведь только у несовершеннолетних могут быть законные представители, отметил он. А Конституция, в свою очередь, гарантирует всем право на квалифицированную юридическую помощь.

Совфед инициирует отмену антиконституционной нормы и внесет отдельный законопроект, передает Forbes слова Клишаса. Ошибка не помешала сенаторам принять закон. После вступления в силу нового закона антиконституционная поправка будет действовать до вступления в силу корректирующего закона, отметило издание.

28 июля Совфед одобрил закон о повышении максимального призывного возраста на три года, а также запрет на выезд из РФ призывникам со дня направления повестки. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил, что «закон написан под большую войну, под общую мобилизацию».

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Совет Федерации
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Андрей КлишасАндрей Картаполов
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