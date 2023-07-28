Сенаторы одобрили закон о призыве с ошибкой, противоречащей Конституции

Сенаторы обнаружили противоречащую Конституции норму в законе, реформирующем военную службу. Она лишает призывников и мобилизованных права на привлечение юристов и адвокатов для своей защиты.
Внимание на нее обратил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Согласно действующему закону, жалобу в призывную комиссию подает гражданин либо его полномочный представитель, а законопроект заменяет слово «полномочный» на «законный», тем самым лишая призывников права привлекать к своей защите адвокатов и юристов — ведь только у несовершеннолетних могут быть законные представители, отметил он. А Конституция, в свою очередь, гарантирует всем право на квалифицированную юридическую помощь.
Совфед инициирует отмену антиконституционной нормы и внесет отдельный законопроект, передает Forbes слова Клишаса. Ошибка не помешала сенаторам принять закон. После вступления в силу нового закона антиконституционная поправка будет действовать до вступления в силу корректирующего закона, отметило издание.
28 июля Совфед одобрил закон о повышении максимального призывного возраста на три года, а также запрет на выезд из РФ призывникам со дня направления повестки. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил, что «закон написан под большую войну, под общую мобилизацию».