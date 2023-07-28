Сенаторы одобрили закон о призыве с ошибкой, противоречащей Конституции

Внимание на нее обратил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Согласно действующему закону, жалобу в призывную комиссию подает гражданин либо его полномочный представитель, а законопроект заменяет слово «полномочный» на «законный», тем самым лишая призывников права привлекать к своей защите адвокатов и юристов — ведь только у несовершеннолетних могут быть законные представители, отметил он. А Конституция, в свою очередь, гарантирует всем право на квалифицированную юридическую помощь.