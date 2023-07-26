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Презентация альбома Трэвиса Скотта в Египте отменена из‑за «сложных производственных проблем»

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:48

Запланированная презентация альбома «Utopia» Трэвиса Скотта в Египте, прямо напротив Пирамид Гизы, официально отменена. Об этом заявил организатор мероприятия Live Nation в своих соцсетях.

Концерт должен был состояться 28 июля. Причиной отмены организаторы назвали «сложные производственные проблемы».

«Шоу не удалось организовать в пустыне. Мы понимаем, что эта новость разочаровывает и не является тем результатом, которого кто‑либо из нас желал. Всем владельцам билетов будут возвращены деньги в месте их приобретения», — говорится в заявлении Live Nation.

Официальный анонс концерта Скотта у египетских пирамид состоялся в начале июля. ВИП-билеты были раскуплены в течение получаса.

Новость о выступлении Скотта негативно встретил некий Египетский синдикат музыкантов, поскольку концерт «противоречит самобытности египетской культуры.

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