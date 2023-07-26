Презентация альбома Трэвиса Скотта в Египте отменена из‑за «сложных производственных проблем»

«Шоу не удалось организовать в пустыне. Мы понимаем, что эта новость разочаровывает и не является тем результатом, которого кто‑либо из нас желал. Всем владельцам билетов будут возвращены деньги в месте их приобретения», — говорится в заявлении Live Nation.