Трэвис Скотт поместил на обложку альбома 5000 рублей. Теперь фанаты ждут укрепления курса

Англоязычным слушателям рэпера герои фотографий показались смутно знакомыми. Им кажется, что таким образом Скотт намекает на коллабораторов «Utopia». Комментаторы сходятся во мнении, что на релизе стоит ждать появление Кендрика Ламара, Kid Cudi, Baby Keem и Lil Baby. Но вот третье фото заставило их гадать, похож ли этот человек больше на Juice WRLD или на XXXTentacion.