Трэвис Скотт поместил на обложку альбома 5000 рублей. Теперь фанаты ждут укрепления курса

Трэвис Скотт опубликовал сразу пять обложек будущего альбома «Utopia» и на часть из них поместил изображения рублевых купюр. Его выбор удивил украинских поклонников, а российских заставил ждать укрепления национальной валюты.
Картинки появились в инстаграме* рэпера вечером 25 июля. На них изображены пять темнокожих мужчин на пассажирском сиденье в одинаковых рваных футболках и белых линзах. Все они держат в руке пачку денег.
На четырех фото на первом плане оказывается пятитысячная купюра, а в одном случае можно даже рассмотреть фразу «Билет Банка России». На другом фото можно заметить купюру нигерийской найры — в июне рэпера заметили в городе этой страны Кано на съемках клипа.
«В процессе работы над этим альбомом я увидел весь мир. Не могу дождаться момента релиза. Настоящая обложка появится в четверг, а пока я буду выпускать по картинке в день», — подписал фотосет Скотт.
Появление родной пятитысячной привлекло российских фанатов артиста, в том числе селебрити. Например, блогер Дава уверен, что банкноту сперли именно у него. Авторы других комментов теперь ждут укрепления рубля и просят у рэпера в долг.
«Это точно российские рубли (на них есть „Банк России“), Трэвис пушит ₽». Отсылка на прошлогодний американский мем «Pushin P» (прим. ред.).
— Бро, русские не так выглядят.
— В этом весь смысл.
В то же время банкнота неприятно удивила украинских поклонников Скотта и спровоцировала несколько столкновений с россиянами. Впрочем, разошлись с миром.
Англоязычным слушателям рэпера герои фотографий показались смутно знакомыми. Им кажется, что таким образом Скотт намекает на коллабораторов «Utopia». Комментаторы сходятся во мнении, что на релизе стоит ждать появление Кендрика Ламара, Kid Cudi, Baby Keem и Lil Baby. Но вот третье фото заставило их гадать, похож ли этот человек больше на Juice WRLD или на XXXTentacion.
Сейчас точно известно, что над альбомом работал Рик Рубин, а в первом сингле «K-Pop» участвуют Bad Bunny и The Weeknd. На недавнем выступлении в Майами Скотт подтвердил, что «Utopia» выйдет 28 июля вместе с фильмом «Circus Maximus».
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