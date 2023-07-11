Трэвис Скотт представит альбом «Utopia» концертом у египетских пирамид

В то же время Скотт опубликовал три тизера к грядущему релизу. Из них можно узнать, что пластинка была записана в родном Хьюстоне, Малибу и французском Миравале. Также в роликах видно, что артист сам занимается продюсированием треков, а в одном из видео появляется продюсер Рик Рубин.