Трэвис Скотт представит альбом «Utopia» концертом у египетских пирамид

Трэвис Скотт анонсировал выступление среди египетских пирамид. Афиша шоу появилась в его инстаграме*.
«Утопия находится там, где вы. Прямая трансляция из Египта — Пирамиды», — написано на одном из плакатов. Там же рэпер оставил координаты 29.9792, 31.1342 — на этом месте находится пирамида Хеопса. На другом плакате изображено заходящее солнце и указана дата 28 июля.
Сообщается, что все VIP-билеты были раскуплены в течение получаса. Тем, кто не попадет на живое выступление, будет доступна трансляция в сети. Концерт начнется в 21:00
В то же время Скотт опубликовал три тизера к грядущему релизу. Из них можно узнать, что пластинка была записана в родном Хьюстоне, Малибу и французском Миравале. Также в роликах видно, что артист сам занимается продюсированием треков, а в одном из видео появляется продюсер Рик Рубин.
Премьерное выступление Скотта с новым материалом случится в Майами 22 июля на фестивале Rolling Loud, сообщает Uproxx.
Релиз альбома Utopia ожидается 21 июля. Это следует из рекламных биллбордов, появившихся в Лос-Анджелесе в конце июня, уточняет издание.
Трэвис Скотт был номинирован на премию «Грэмми» девять раз. Анонс альбома «Utopia» и сопутствующей ему трансляции из Египта случился через несколько недель после того, как суд присяжных в Хьюстоне решил не предъявлять артисту уголовные обвинения в связи с трагедией на фестивале Astroworld в 2021 году.
Десять человек погибли и сотни получили травмы в результате давки на фестивале Astroworld, произошедшей в ноябре 2021 года, когда фанаты хлынули к сцене, чтобы увидеть выступление рэпера.
После трагедии на Astroworld Скотт постепенно вернулся к концертной деятельности. В ноябре 2022 года Скотт выступил в Бразилии, Аргентине и Чили.
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