«Это одна из наших реализаций»: СБУ признала причастность к атаке на Крымский мост в октябре

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк назвал «одной из наших реализаций» атаку на Крымский мост в октябре 2022 года, передает ТАСС. Это случилось на церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной работе спецслужбы.
Малюк заявил, что СБУ исполняет «много разных специальных операций», но про некоторые из них пока что нельзя рассказывать. «Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — закончил он.
8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли несколько человек.
ФСБ совместно с СК отчитались, что установили 12 соучастников подготовки взрыва на Крымском мосту. Среди них пять россиян, а также граждане Украины и Армении — их задержали.