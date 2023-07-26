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«Это одна из наших реализаций»: СБУ признала причастность к атаке на Крымский мост в октябре

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:00

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк назвал «одной из наших реализаций» атаку на Крымский мост в октябре 2022 года, передает ТАСС. Это случилось на церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной работе спецслужбы.

Малюк заявил, что СБУ исполняет «много разных специальных операций», но про некоторые из них пока что нельзя рассказывать. «Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — закончил он.

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли несколько человек.

ФСБ совместно с СК отчитались, что установили 12 соучастников подготовки взрыва на Крымском мосту. Среди них пять россиян, а также граждане Украины и Армении — их задержали.

Подробности по теме
Посмотрите спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва
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Василий Малюк
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