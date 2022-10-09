Посмотрите спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

PlanetScore опубликовал спутниковые снимки Крымского моста от 7 и 8 октября. На них видно, какие разрушения принес взрыв грузовика накануне.

Мощность взрыва на Крымском мосту могла составлять от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн тротила, говорили источник в правоохранительных органах. По его словам, на это указывает масштаб разрушений, а также начавшийся на поезде с дизельным топливом пожар.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, обрушились два пролета автомобильной части моста. Известно о трех погибших.

Было остановлено все движение по мосту, однако после 16.00 запущено автобусное и автомобильное сообщение. Позже восстановилось железнодорожное движение.

В связи с терактом создана правительственная комиссия во главе с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Владимир Путин поручил усилить защиту Крымского моста и возложил полномочия по охране на ФСБ. В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности в пяти районах, а также ввели в Темрюкском районе Краснодарского края, где находится въезд на мост.

Накануне Baza выложила видео с владельцем подорвавшегося на грузовика Самиром Юсубовым. Он отрицает свою причастность к произошедшему и утверждает, что фуру для перевозок использовал его дядя Махир. Телеграм-канал пишет, что родственники опознали мужчину по видео с досмотра.