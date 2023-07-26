Бориса Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар. Он не признает вину по делу об оправдании терроризма

«Окончились следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого. Предъявляют ч.2 ст. 205.2 УК РФ. На данный момент его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения. Адвокат Сергей Ерохов после меры пресечения в четверг выложит ролик на Рабкоре», — говорится в посте в телеграм-канале журнала.