Бориса Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар. Он не признает вину по делу об оправдании терроризма

Политолога Бориса Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, сообщило интернет-издание «Рабкор». По его информации, заседание по мере пресечения публициста пройдет 27 июля.
«Окончились следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого. Предъявляют ч.2 ст. 205.2 УК РФ. На данный момент его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения. Адвокат Сергей Ерохов после меры пресечения в четверг выложит ролик на Рабкоре», — говорится в посте в телеграм-канале журнала.
Сегодня ему официально предъявили обвинение, сообщил защитник Кагарлицкого ТАСС. Он добавил, что дело завело УФСБ России по Республике Коми, в связи с чем был доставлен в столицу региона.
По словам адвоката, подзащитный не признает вину. «В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — отметил защитник.
Об уголовном дело об оправдании терроризма в отношении политолога и социолога Бориса Кагарлицкого стало известно 25 июля. Публицисту грозит до семи лет тюремного заключения.
В рамках следственных действий также прошел обыск в квартире психолога и активиста Александра Арчагова.
* Борис Кагарлицкий включен Минюстом в реестр иноагентов.