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Против политолога Бориса Кагарлицкого* завели уголовное дело об оправдании терроризма

Семён Гудошников
Сегодня в 15:23

ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении политолога и социолога Бориса Кагарлицкого*. Об этом стало известно в ходе обыска, проведенного 25 июля у психолога и активиста Александра Арчагова.

Адвокат Арчагова Юлия Кузнецова сказала агентству ТАСС, что обыск проходил в рамках уголовного дела против Кагарлицкого. Арчагова увезли на допрос.

Подробности дела не уточняются, его расследованием занимается ФСБ.

Арчагов вел стримы на ютуб-канале проекта Кагарлицкого «Рабкор». Сам политолог пока информацию об уголовном деле не комментировал.

Борис Кагарлицкий — мыслитель левого толка, в 1982–1983 годах был политзаключенным. В 2012 году у него проходили обыски по «болотному делу», в 2021-м его арестовывали на девять суток за нарушение правил митингов.

Кагарлицкий преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка»), ведет онлайн-журнал «Рабкор» и возглавляет некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений», которую в 2018 году Минюст включил в список иноагентов. В 2022 году статус иностранного агента присвоили и самому Кагарлицкому.

* Борис Кагарлицкий включен Минюстом в реестр иноагентов.

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Борис КагарлицкийЮлия Кузнецова
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