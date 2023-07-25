Против политолога Бориса Кагарлицкого* завели уголовное дело об оправдании терроризма

ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении политолога и социолога Бориса Кагарлицкого*. Об этом стало известно в ходе обыска, проведенного 25 июля у психолога и активиста Александра Арчагова.
Адвокат Арчагова Юлия Кузнецова сказала агентству ТАСС, что обыск проходил в рамках уголовного дела против Кагарлицкого. Арчагова увезли на допрос.
Подробности дела не уточняются, его расследованием занимается ФСБ.
Арчагов вел стримы на ютуб-канале проекта Кагарлицкого «Рабкор». Сам политолог пока информацию об уголовном деле не комментировал.
Борис Кагарлицкий — мыслитель левого толка, в 1982–1983 годах был политзаключенным. В 2012 году у него проходили обыски по «болотному делу», в 2021-м его арестовывали на девять суток за нарушение правил митингов.
Кагарлицкий преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка»), ведет онлайн-журнал «Рабкор» и возглавляет некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений», которую в 2018 году Минюст включил в список иноагентов. В 2022 году статус иностранного агента присвоили и самому Кагарлицкому.
* Борис Кагарлицкий включен Минюстом в реестр иноагентов.