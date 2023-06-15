Кевин Спейси надеется вернуться в кино, если с него снимут обвинения в домогательствах

Двукратный обладатель «Оскара» поделился, что чувствует из‑за краха своей карьеры после обвинений в его адрес. Он сказал, что до скандала погружался в один проект за другим, стараясь отбросить в сторону внутренние проблемы, связанные с тем, что он гей. «Часть меня была глубоко несчастна», — заявил Спейси.