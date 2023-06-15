Кевин Спейси надеется вернуться в кино, если с него снимут обвинения в домогательствах

Кевин Спейси надеется, что вернется к актерской карьере после суда по обвинению его в сексуализированном насилии. Об этом он рассказал в интервью Die Zeit.
Суд над актером начнется 28 июня в Лондоне. По словам Спейси, он знает людей, которые готовы нанять его, как только обвинения будут сняты.
Двукратный обладатель «Оскара» поделился, что чувствует из‑за краха своей карьеры после обвинений в его адрес. Он сказал, что до скандала погружался в один проект за другим, стараясь отбросить в сторону внутренние проблемы, связанные с тем, что он гей. «Часть меня была глубоко несчастна», — заявил Спейси.
После обвинений со стороны Энтони Рэппа он признался в своей гомосексуальности. Рэпп утверждал, что звезда «Карточного домика» в 1986 году уложил его на кровать и забрался сверху. В октябре прошлого года актер был оправдан по этому делу судом присяжных в Нью-Йорке.
Спейси считает, что и на готовящемся процессе, когда пройдет тщательная проверка, обвинения с него снимут. При этом он не хочет углубляться в собственный опыт столкновения с обвинениями и не собирается кому‑то мстить или с кем‑то бороться.
Актер сомневается, что когда‑нибудь сможет восстановить репутацию в СМИ. Он признает, что сейчас многие люди боятся, что если поддержат его, их отменят.
Грядущий судебный процесс над Спейси продлится в Лондоне четыре недели. Актера обвиняют по 12 пунктам, в качестве истцов выступают четверо мужчин. Они утверждают, что артист домогался к ним в период с 2001 по 2013 год. Двое говорят, что Спейси занимался с ними сексом без согласия.