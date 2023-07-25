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Генпрокуратура РФ признала нежелательными латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»*

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:08

Генпрокуратура РФ признала «Дождь»* нежелательной организацией, сообщается в телеграм-канале телеканала. В соответствующий реестр попали латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V., уточняет РИА «Новости».

«SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций (ФБК, штабы Навального), террористических организаций („Хизб ут-Тахрир“), иностранных агентов („Медуза“, „Радио Свобода“)», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Помимо этого, латвийский и нидерландский филиалы «Дождя» регулярно публикуют информацию признанных нежелательными организаций и делятся «большим количество видеоматериалов», доступ к которым ограничили из‑за нарушения российского законодательства, утверждает ведомство. Финансирует SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. признанный иноагентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, уточнили там.

По мнению Генпрокуратуры, эти медиа «дискредитируют» российские госорганы, включая правоохранительные, делятся «недостоверными сведениями» о военной спецоперации на территории Украины и поддерживают иноагентов.

«Дождь» приостановил свою работу вскоре после начала боевых действий на территории Украины, 3 марта 2022 года. Перед этим по требованию Генпрокуратуры сайт телеканала заблокировали из‑за «призывов к экстремистской деятельности, насилию» и «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих».

В июне того же года «Дождь» получил разрешение на вещание из Риги. В начале 2023-го телеканал начал вещать из Амстердама, после того как месяцем ранее в Латвии у него отозвали лицензию, увидев в его работе угрозы национальной безопасности и общественному порядку.

* Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Генпрокуратура РФХизб-ут-ТахрирМинюст России
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