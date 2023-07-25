Генпрокуратура РФ признала нежелательными латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»*

В июне того же года «Дождь» получил разрешение на вещание из Риги. В начале 2023-го телеканал начал вещать из Амстердама, после того как месяцем ранее в Латвии у него отозвали лицензию, увидев в его работе угрозы национальной безопасности и общественному порядку.