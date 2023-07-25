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Мост между «Музеоном» и «Красным Октябрем» построят к 2025 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:21

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство моста, который соединит бизнес-центр «Красный Октябрь» и парк «Музеон», завершится к концу 2024 — началу 2025 года.

По словам мэра, в этом районе проект пешеходного моста давно напрашивался. Однако инвесторы, занимавшиеся реконструкцией «Красного Октября», так его и не построили.

«В прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика», — добавил Собянин. Мэр отметил, что строительство уже началось.

Сейчас, чтобы добраться с острова Балчуг, где расположены «Красный Октябрь» и памятник Петру I, в парк искусств «Музеон» на Крымской набережной, необходимо пройти по Болотной набережной до Патриаршего моста и свернуть на Якиманскую набережную. Примерное время в пути — 15 минут.

Впервые правительство задумалось о постройке моста в этом месте еще в 2014 году. В мэрии говорили, что о возведении моста просили местные жители, которые жаловались на оторванность основной территории «Красного Октября» от парка. Затем об этом заговорили в 2020-м.

В июне прошлого года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что Якиманку и остров Балчуг свяжут велопешеходным мостом длиной 54 метра. По его словам, новый мост сократит время в пути от «Музеона» и Якиманки до памятника Петру I на 10 минут.

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