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В центре Москвы появится велопешеходный мост. Он соединит остров Балчуг с Якиманкой

Семён Гудошников
Сегодня в 14:33

Через Водоотводной канал в Москве построят велопешеходный мост. Он соединит остров Балчуг с Якиманкой и станет связующим элементом одного из главных туристических маршрутов города. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей на острове Балчуг, включая Болотную площадь и «ГЭС-2». Далее по Патриаршему мосту можно будет добраться до храма Христа Спасителя, ГМИИ имени Пушина и продолжить маршрут по Бульварному кольцу.

Длина нового моста составит 54 метра, он будет выполнен в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей пешеходное полотно. Сама несущая балка в центре моста, с одной стороны, превращается в скамейки для прохожих, с другой — станет разделительной полосой для потока велосипедистов и пешеходов.

Мост на 10 минут (или на 85%) сократит путь от «Музеона» и Якиманки до памятника Петру I и десятков офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг. А его габариты позволят пропускать более 4000 человек в час. Кроме того, мост позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре Москвы, отметил Бочкарев.

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