Кукла с целлюлитом и феминизм четвертой волны: что критики пишут о «Барби» Греты Гервиг

«Гервиг проводит нас через типичный день Барби со скрупулезным вниманием к деталям. Дом ее мечты? В нем нет ни окон, ни работающих лестниц, ни водопровода. Она может попасть туда просто прыгнув (точно так же, как ребенок может перемещать свою куклу, перебрасывая ее с места на место, не заботясь о логике). Ее руки негибкие. У нее нет еды. Ее жизнь идеальна».