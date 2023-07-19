Кукла с целлюлитом и феминизм четвертой волны: что критики пишут о «Барби» Греты Гервиг

За два дня до релиза «Барби» Греты Гервиг в сети появились первые полноценные отзывы критиков. На сайте Metacritic фильм получил 81 балл на основе 48 рецензий, а на Rotten Tomatoes — 89% свежести по 114 рецензиям.
«Барби» — один из самых ожидаемых фильмов года. В центре сюжета — кукла, которую неожиданно начинают одолевать мысли о смертности и разочаровании. С помощью портала она попадает в Лос-Анджелес, чтобы найти истинное счастье.
The Hollywood Reporter
«В „Барби“ много шуток — иногда не очень смешных, но всегда достойных хихиканья, — которые слегка подшучивают над компанией Mattel, подчеркивают нелепость истории кукол и жестами показывают противоречия нашего сексистского общества».
Критик считает, что в некотором смысле фильм развивает темы, которые Гервиг исследовала в «Леди Бёрд» и «Маленьких женщинах». «Фильм рассматривает извилистый путь самоопределения и переменчивые отношения между матерями и дочерьми. Он наполнен вопросами, которые мучат художников и женщин, оказавшихся в ловушке общества, одержимого категориями».
TheWrap
«Когда‑то в равной степени очаровательная и противоречивая игрушка компании Mattel <…> в руках Гервиг становится сложным феминистским символом расширения прав и возможностей. Но речь идет не о пустом „ты девочка“. Это было бы слишком простодушно для Гервиг, чей внятный и доступный феминизм всегда был яростно многогранным и сложным».
Издание пишет, что лента напоминает зрителям, что, несмотря на нереальные стандарты красоты и пыльно-розовый мир куклы, сама идея этой стереотипной фигурки (которая впоследствии стала более инклюзивной) представляла собой женщину, у которой есть все. До появления этих Барби девочки играли только в притворные игры с куклами-младенцами, у них не было выбора, кроме как стать матерями и воспитательницами.
Mattel изменила ситуацию: теперь девчачьи игры в притворство могли включать стильные званые вечера, роскошные ванны для ухода за собой и большие, расширяющие права и возможности роли лидеров в медицине, юриспруденции, правительстве, астрономии и так далее.
The Washington Post
«Занудство „Барби“ в сочетании с интересом Гервиг к патриархату иногда превращает фильм в мешковатое, тонально диссонирующее зрелище».
Критик издания подчеркивает, что постановщице удалось достичь приятного баланса между глупым и серьезным. Так, она не забывает отдать дань уважения некоторым из самых дорогих аксессуаров и костюмов Барби, при этом не переставая комментировать сексизм, объективацию и потребительство. В своем фильме Гервиг также вводит такие «подрывные понятия», как «Барби с целлюлитом» и «Барби, страдающая от неуверенности в себе».
IndieWire
«Гервиг проводит нас через типичный день Барби со скрупулезным вниманием к деталям. Дом ее мечты? В нем нет ни окон, ни работающих лестниц, ни водопровода. Она может попасть туда просто прыгнув (точно так же, как ребенок может перемещать свою куклу, перебрасывая ее с места на место, не заботясь о логике). Ее руки негибкие. У нее нет еды. Ее жизнь идеальна».
Критик рассказывает, что, оказавшись в реальном мире, Барби и Кен начинают понимать, что он из себя представляет. Так, Кен, который всегда был на втором плане и действовал только с разрешения Барби, осознает, что «мужчины правят миром, патриархат вполне реален и это потрясающе». «Кен считает, что мужественность и патриархат неразрывно связаны с лошадьми, что приводит к уморительной путанице и замечательным визуальным гэгам», — добавляет IndieWire.
Rolling Stone
«Изнутри „Дома мечты Малибу“ доносится призыв четвертой волны феминизма». Rolling Stone рьяно заявляет, что Гервиг — это талант тройного масштаба, которая никогда не теряла связи со своим внутренним ребенком, а оператор Родриго Прието и вся команда художников-постановщиков превзошли самих себя.
«Что было в этих куклах, которые мы любили, и что в них такого, что сейчас вызывает столь противоречивые эмоциональные реакции? Давайте не просто перенесем Барби и Кена в реальный мир 2023 года, а заставим их задуматься, что значит быть пластиковыми ролевыми моделями, которые противоречат современным представлениям о женственности и неандертальским понятиям о мужественности. Это фильм, который хочет иметь свой дом мечты и сжечь его дотла».
Variety
«Посмотрите на мозг Барби! Конечно, она всего лишь кукла, но это не значит, что она должна быть дурой. <…> В 2023 году было бы шоком (и кассовым самоубийством), если бы „Барби“ появилась без какого‑либо послания о расширении прав и возможностей женщин.
В этом фильме все это соблюдено, а тупой Кен Райана Гослинга стал центром шуток о гендерном равенстве. В результате получился очень смешной детский фильм с лексиконом студента-первокурсника либерального вуза, который разбрасывается такими терминами, как „патриархат“ и „апроприация“».
Variety пишет, что картина не просто высмеивает компанию Mattel, она прямо обвиняет куклу-бестселлер в том, что она отбросила назад женское движение. Как говорит Барби один из возмущенных подростков: «Ты заставляешь женщин чувствовать себя плохо с тех пор, как тебя изобрели».
The New York Times
«Гервиг веселится в стране Барби и, играя роль дружелюбной подружки, делает все возможное, чтобы вы тоже получили удовольствие. Она берет вас в неторопливую поездку, заводит мелодии, ставит несколько музыкальных номеров в старом голливудском стиле и привлекает вечных помощников Кенов. Постановочный дизайн (Сара Гринвуд) и костюмы (Жаклин Дюрран) доставляют щекотливое удовольствие, но в то же время подчеркивают искусственность этого места».
По мнению The New York Times, Марго Робби блистает на экране, а ее роль классической блондинки Барби очаровательна: «Можно увидеть, как постепенно загорается свет в ее глазах».
New York Post
«„Барби“ — это изнурительное, судорожное, самовлюбленное и перегруженное разочарование. Сценарий Гервиг и Баумбаха не обязан быть правдоподобным. Это же фильм о Барби, ради бога. Но каждый раз, когда происходит безумный скачок в повествовании, кто‑то отпускает шутку по поводу произошедшего, как будто зритель — бескультурный тупица, чтобы сомневаться в логике фильма».
Критик пишет, что в ленте визуальные эффекты лучше, чем сюжет, а художественное оформление хоть и привлекательно, но слишком мелкомасштабно.
«В „Лего. Фильме“ в области игрушек гораздо больше души, комедии и творчества, чем в этом фильме. Что удалось „Барби“, так это стать пустым фильмом, рассчитанным на эпоху пустоты социальных сетей, в которой самое важное — сфотографировать постер».
Отзывы на Марго Робби в роли Барби и Райана Гослинга в качестве Кена
Марго Робби
«Она впечатляюще перевоплощается, двигая руками и суставами, как будто они сделаны из пластика», — Entertainment Weekly.
«Робби просто невероятна в главной роли… Она часто добивалась успеха в ролях, где мы видим, какой силой обладает женщина в своем окружении, но лучшего примера, чем в „Барби“, пожалуй, не найти», — Collider.
Райан Гослинг
«Актер, который большую часть своей карьеры провел в угрюмой задумчивости, здесь наконец смог задействовать своего внутреннего мушкетера», — Entertainment Weekly.
«Кен позволяет Гослингу действовать так, как мы еще никогда не видели, и в результате получается очаровательное, причудливое и одно из самых истеричных выступлений года», — Collider.
Бонус
Напоследок предлагаем вновь насладиться песней «I’m Just Ken», посвященной проблемам самооценки куклы-компаньона, в исполнении Райана Гослинга.