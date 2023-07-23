За первый уик-энд в США «Барби» Греты Гервиг заработала 155 млн долларов, а «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — 80,5 млн. Благодаря им минувший уик-энд в кинотеатрах стал четвертым по сборам за всю историю США, сообщает Variety.
Дебют «Барби» превзошел ожидания, заработав больше всех в самом начале показов, а Гервиг стала рекордсменкой среди режиссерок по сборам за первый уик-энд. Размер мировой кассы фильма о кукле остается неизвестным (прогнозируют 337 млн долларов), в то время как «Оппенгеймер» с рейтингом R собрал более 175 млн долларов.
Первые три места занимают уик-энды, на которых в прокат выходили фильмы «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Звездные войны: Пробуждение силы».
«Студии представили зрителям две уникальные, умные и оригинальные истории, предназначенные для большого экрана. Люди понимали, что происходит что‑то особенное, и хотели стать частью этого», — объяснил успех «Барби» и «Оппенгеймера» президент и исполнительный директор Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Майкл О’Лири.
Бюджет «Барби» составляет 145 млн долларов, «Оппенгеймера» — 100 млн. «Поскольку „Барбигеймер“ занимал большую часть кислорода в мультиплексах, другим фильмам, которые шли в кинотеатрах, приходилось бороться за объедки», — заключает Variety.