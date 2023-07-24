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Москвич провел в метро одиночный пикет против сторис в Telegram

Виктория Шанина
Сегодня в 14:57

В московском метро прошел одиночный пикет против последнего обновления Telegram, вместе с которым в мессенджере появились сторис. Об этом пишет телеграм-канал «Это Москва».

Акцию протеста заметили на платформе станции «Бауманская». Судя по всему, в пикете участвовал только один мужчина.

«Павел Дуров, хватит воровать сторис у вотсапа», — написал пикетчик на своем плакате.

Сторис начали появляться у пользователей Telegram 20 июля. Опубликовать их могут пока только пользователи с премиум-подпиской, а вот видят их все.

Ожидается, что в будущем публикация сторис будет доступна и юзерам без подписки. А владельцы Telegram Premium получат дополнительные возможности — например, регулирование времени доступности своих публикаций.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров утверждал, что сторис можно будет размещать на 6, 12, 24 или 48 часов на выбор. Доступ к ним возможно будет настроить — истории разрешат показывать всем, только личным контактам, всего нескольким людям или близким друзьям.

«Возможность сохранять ваши истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Вы не только сможете просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и наконец узнаете больше информации о пользователях, с которыми вы общаетесь в группах или комментариях к каналам», — говорил Дуров.

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