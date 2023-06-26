Павел Дуров анонсировал появление сторис в телеграме

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в своем телеграм-канале, что в приложении в ближайшее время появятся сторис. Об этом, как отметил предприниматель, долгие годы просили пользователи сервиса.
По словам Дурова, «более половины всех запросов на новые функции» касаются сторис. Изначально команда Telegram была против этого нововведения, однако теперь разработчики решимили прислушаться к пожеланиям клиентов.
Пользователи смогут публиковать исчезающие сообщения, доступ к ним можно будет настроить. Истории позволят публиковать для всех, только для личных контактов, нескольких людей или близких друзей.
Новый раздел появится в верхней части интерфейса — в расширяемом разделе в списке чатов. Дуров пообещал, что сторис будут легкодоступными, при этом не занимая много места в приложении.
Желающие смогут скрыть сторис в список «Скрытые». В разделе сторис появятся инструменты для редактирования фото и видео. В публикации позволят добавлять подписи, а также ссылки и отметки на пользователей.
В телеграме появится возможность делать фотографии и снимать видео одновременно с двух камер — фронтальной и основной. Кроме того, сторис в телеграме могут исчезать не через 24 часа, как в других сервисах, а через 6, 12, 24 или 48 часов на выбор. Более того, публикации можно будет сохранить на странице профиля навсегда.
«Возможность сохранять ваши истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Вы не только сможете просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и, наконец, узнаете больше информации о пользователях, с которыми вы общаетесь в группах или комментариях к каналам», — заявил Дуров.
В данный момент сторис находятся на последней стадии тестирования. Они станут доступны повсеместно в начале июля.