Павел Дуров анонсировал появление сторис в телеграме

В телеграме появится возможность делать фотографии и снимать видео одновременно с двух камер — фронтальной и основной. Кроме того, сторис в телеграме могут исчезать не через 24 часа, как в других сервисах, а через 6, 12, 24 или 48 часов на выбор. Более того, публикации можно будет сохранить на странице профиля навсегда.