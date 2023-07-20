В Telegram появились сторис

«Возможность сохранять ваши истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Вы не только сможете просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и, наконец, узнаете больше информации о пользователях, с которыми вы общаетесь в группах или комментариях к каналам», — говорил Дуров.