В Telegram появились сторис

Воспользоваться новинкой уже могут пользователи, обладающие премиум-подпиской. Создатели приложения отмечают, что публикация историй в этом месяце доступна только подписчикам Telegram Premium.
Откроется ли возможность размещать сторис позднее для всех пользователей мессенджера, неизвестно. В СМИ предполагают, что так и произойдет, а владельцам премиум-подписки останутся доступны уникальные возможности.
В частности, платные подписчики, вероятно, смогут регулировать время доступности своих публикаций. Ранее создатель Telegram Павел Дуров утверждал, что посты можно будет размещать на 6, 12, 24 или 48 часов на выбор.
Также Дуров обещал, что доступ к сторис возможно будет настроить. Истории разрешат показывать всем, только личным контактам, всего нескольким людям или близким друзьям.
«Возможность сохранять ваши истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Вы не только сможете просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и, наконец, узнаете больше информации о пользователях, с которыми вы общаетесь в группах или комментариях к каналам», — говорил Дуров.