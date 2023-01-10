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На московскую блогерку завели уголовное дело за обнаженное фото на фоне храма

Семён Гудошников
Сегодня в 19:24

В отношении тату-модели Полины Моругиной (Полина Фейс) завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Причина — фото в обнаженном виде у московского храма Покрова Пресвятой Богородицы, пишет ТАСС со ссылкой на Головинский суд Москвы.

Дело блогерки поступило на рассмотрение в суд. По части 1 статьи 148 УК ей грозит штраф до 300 тыс. рублей или до двух лет лишения свободы.

Фейс разместила фотографию у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в декабре 2021 года. На снимках она полностью без одежды, но в босоножках на высоких каблуках.

Сперва блогерку хотели привлечь к административной ответственности, заведя на нее дело по статье о публичном осквернении религиозных объектов. По ней Моругиной грозил штраф до 50 тыс. рублей либо обязательные работы до 120 часов.

Позже на модель возбудили уголовное дело. Вскоре после публикации фотографии из соцсетей Фейс были удалены.

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